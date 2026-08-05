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सर्पदंश से एक व्यक्ति की मौत, घर में मचा कोहराम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बाराबंकी
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बाराबंकी के जलुहामऊ गांव में मंगलवार शाम को एक सांप के डसने से सुरेश चंद्र यादव की मौत हो गई। वह घर के बाहर रस्सी तैयार कर रहे थे तभी सांप ने पैर के अंगूठे पर डस लिया। अस्पताल ले जाने पर उनकी मौत हो गई। इस घटना ने परिजनों में कोहराम मचा दिया है।

सर्पदंश से एक व्यक्ति की मौत, घर में मचा कोहराम

बाराबंकी। मसौली थाना के जलुहामऊ गांव में मंगलवार की शाम को एक सांप ने डस लिया। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। जलुहामऊ गांव निवासी सुरेश चन्द्र यादव (44) पुत्र श्रीकिशन मंगलवार की शाम को घर के बाहर चारपाई पर बैठ कर रस्सी तैयार कर रहे थे। इसी दौरान सांप ने उनके पैर के अंगूठे पर डस लिया। परिजन उसे अस्पताल ले गए। लेकिन उनकी मौत हो गई। इस घटना से मृतक के घर में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।

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