युवती को सांप ने डसा, मौत
अमेठी में 22 वर्षीय कंचन, जो अपने नाना के घर रह रही थी, रुपये निकालने गई थी। उस समय सांप ने उसे डस लिया। उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ से उसे प्रयागराज रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिवार में शोक का माहौल है।
अंतू, हिन्दुस्तान संवाद। नाना के घर रह रही युवती कमरे से रुपये लेने गई तो उसे वहां बैठे सांप ने डस लिया। मेडिकल कॉलेज से प्रयागराज रेफर करने के बाद उसकी मौत हो गई। परिजन वहां से शव लेकर घर चले आए।अमेठी के भादर निवासी गुड्डू की 22 वर्षीय बेटी कंचन बचपन से ही संडवा चंद्रिका निवासी अपने नाना रामसेवक के घर रह रही थी। नाना ने उसकी शादी नवंबर में तय की थी। उसी की तैयारी चल रही थी। गुरुवार सुबह सोनार घर पर आया तो वह पायल बदलने पर सर्राफ को देने के लिए रुपये निकालने कमरे में गई थी।
तभी कमरे में अंधेरे में बैठे सांप ने कंचन के पैर में डस लिया। वह चिल्लाते हुए बाहर निकली। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले गए। हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने प्रयागराज रेफर कर दिया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजन शव लेकर घर आ गए। मृतका दो भाई दो बहन में बड़ी थी। अचानक हुई मौत से परिजनों में कोहराम मचा रहा।
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