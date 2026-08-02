रेलवे पुल के पास सांप ने डसा, अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम
फोटो---10--युवक की मौत के बाद रोते-बिलखते परिजनबाद रोते-बिलखते परिजन भीरा, संवाददाता। भीरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मझौरा में सर्पदंश से 27 वर्षी
भीरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मझौरा में सर्पदंश से 27 वर्षीय राकेश कुमार वर्मा की मौत हो गई। शुक्रवार शाम हुई इस घटना के बाद शनिवार को युवक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम राकेश घर से घूमने की बात कहकर निकला था। टहलते हुए वह रेलवे लाइन और पुल के पास पहुंचा। इसी दौरान एक सांप ने उसके हाथ में डस लिया। काफी देर तक घर न लौटने परिजनों ने तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान राकेश रेलवे पुल के पास बेसुध हालत में पड़ा मिला। परिजन आनन-फानन में उसे गंभीर हालत में भीरा के एक निजी अस्पताल ले गए।
वहां से हालत नाजुक होने पर उसे बिजुआ सीएचसी रेफर किया गया।बिजुआ सीएचसी के डॉक्टरों ने भी स्थिति गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल ले जाने को कहा। परिजन राकेश को लेकर जिला अस्पताल जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी सांसें थम गईं। अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया। राकेश की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। पत्नी सुमन और पिता रामजी वर्मा सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। शनिवार को गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।
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