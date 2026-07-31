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महिला को सांप ने डसा, झाड़फूंक के फेर में बिगड़ गई हालत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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गाजियाबाद के लोनी कस्बे में एक महिला को सोते समय सांप ने डस लिया। समय पर चिकित्सा नहीं मिलने के कारण उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजनों ने झाड़ फूंक के लिए बागपत पहुंचे, लेकिन चार घंटे के इलाज के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। जिला अस्पताल में भर्ती होने पर 12 एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन दिए गए।

महिला को सांप ने डसा, झाड़फूंक के फेर में बिगड़ गई हालत

बागपत। गाजियाबाद जनपद के लोनी कस्बे में गुरुवार की सुबह सोते समय महिला को सांप ने डस लिया था। डॉक्टरी उपचार कराने के बजाए परिजन बागपत जनपद के खट्टा प्रहलादपुर गांव में झाड़ फूंक कराने पहुंच गए। हालत बिगड़ तो आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए जीटीबी रेफर कर दिया। लोनी निवासी मोहम्मद ताज ने बताया कि उसकी माता मोमिना पत्नी मोहम्मद अंसार को सुबह करीब चार बजे सोते समय सांप ने डस लिया था। सांप के काटने के बाद शरीर में जलन और बेचैनी शुरू हुई, परिजनों ने पड़ताल की तो पता चला कि सांप ने पैर में डस लिया।

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पहले कस्बे के ही झोलाछाप के यहां उपचार कराया, लेकिन वहां से किसी ने बागपत जनपद के खट्टा प्रहलादपुर गांव के रहने एक व्यक्ति का नाम बताया जो सांप पकड़ता है और इलाज करता है। परिजनों ने तुरंत सुबह खट्टा गांव पहुंच गए। उक्त व्यक्ति ने जड़ी बूटियों से उपचार कर झाड़ फूंक किया, लेकिन चार घंटे झाड़ फूंक करने के बाद भी जब आराम नहीं मिला तो जिला अस्पताल ले जाने के लिए बोल दिया। 12 बजे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने तुरंत उपचार शुरू कर दिया। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. विजय प्रकाश ने बताया कि महिला की ज्यादा हालत नाजुक थी।झाड़ फूंक के चक्कर में हालत ज्यादा बिगड़ गई। 12 एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा था। सुरक्षा को देखते हुए महिला को जीटीबी के लिए रेफर कर दिया। उन्होंने लोगों से अपील की सांप के काटने के बाद झाड़ फूंक के चक्कर में समय बर्बाद न करें। तुरंत नजदीक के सीएचसी पर या जिला अस्पताल में उपचार कराए।

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