सर्पदंश से कांवड़िया अचेत, पुलिस की तत्परता से बची जान
सांकरा गंगा घाट पर कांवड़ यात्रा के दौरान एक कांवड़िये को जहरीले सांप ने डस लिया। पुलिस ने तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) जुनावई पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद, उसकी हालत गंभीर होने पर परिजन उसे अलीगढ़ ले गए। चिकित्सकों ने उसे एंटी-वेनम सीरम देकर बचाने की कोशिश की।
सांकरा गंगा घाट पर कांवड़ में जल भरने आए एक कांवड़िये को रविवार देर रात जहरीले सांप ने डस लिया। सूचना मिलते ही जुनावई थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अचेत कांवड़िये को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) जुनावई पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एंटी-वेनम सीरम देकर प्राथमिक उपचार किया। हालत में अपेक्षित सुधार न होने पर परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ ले गए। अलीगढ़ जनपद के अकराबाद गांव निवासी सचिन पुत्र ओमवीर अपने साथियों के साथ कांवड़ यात्रा के दौरान जुनावई थाना क्षेत्र के सांकरा गंगा घाट पर जल भरने आया था। देर रात घाट के समीप विश्राम करते समय उसे जहरीले सर्प ने डस लिया।
सर्पदंश के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही सांकरा घाट पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात जुनावई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बिना समय गंवाए सचिन को अपनी गाड़ी से सीएचसी जुनावई पहुंचाया। वहां चिकित्सकों की टीम ने तत्काल उपचार शुरू करते हुए एंटी-वेनम सीरम लगाया। प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उसे बेहतर उपचार के लिए अलीगढ़ ले गए। सीएचसी प्रभारी डॉ. वीरास यादव ने बताया कि देर रात सर्पदंश के मरीज को अस्पताल लाया गया था। चिकित्सकों ने तत्काल एंटी-वेनम सीरम लगाकर उपचार किया। प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ ले गए। थाना प्रभारी धीरज सिंह ने बताया कि सर्पदंश की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कांवड़िये को अपनी गाड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाकर तत्काल उपचार उपलब्ध कराया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से समय रहते मरीज को चिकित्सकीय सहायता मिल सकी।
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