राजस्थान के इस हॉस्पिटल ने मेडिकल स्टाफ के लिए जारी किया तुगलकी फरमान, अब डॉक्टरों को करना होगा ये काम

राजस्थान के एक अस्पताल ने अपने यहां काम करने वाले डॉक्टर-नर्स समेत सभी हॉस्पिटल स्टाफ के लिए तुगलकी फरमान जारी किया है। इस संबंध में अस्पताल ने बकायदा नोटिस जारी किया है। राजस्थान का यह हॉस्पिटल जयपुर का सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज है। यहां के डॉक्टरों और सभी अन्य स्टाफ के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है।

हॉस्पिटल प्रशासन ने नोटिस जारी कर बताया कि सभी रेजिडेंट डॉक्टर, यूजी छात्र, को नीले रंग का ब्लेजर पहनना होगा। इतना ही नहीं अस्पताल ने ब्लेजर का ब्रांड और कीमत भी तय कर दी है। नोटिस में कहा गया है कि 3 हजार रुपये कीमत का रेमंड का ब्लेजर पहनना अनिवार्य होगा। इसके ऑर्डर के लिए स्थान निर्धारित किया गया है।

