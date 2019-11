पहले और ज्यादा मजबूत होगी महिलाओं की सुरक्षा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर किया बड़ा ऐलान

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को बताया कि निर्भया कोष की मदद से सभी जिलों में मानव तस्करी निरोधी शाखा और प्रत्येक पुलिस थाने में महिला सहायता केंद्र की स्थापना की जाएगी।

निर्भया कोष की स्थापना 2013 में की गई थी। यह कदम 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए नृशंस सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के बाद उठाया गया था। इसका मकसद महिला सुरक्षा के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की पहल का समर्थन करना था।

ईरानी ने यह घोषणा ट्विटर के माध्यम से की। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना एवं उनमें सुरक्षा के भाव को बढ़ाना है। उन्होंने ट्वीट किया, ''निर्भया कोष सभी पुलिस थानों में महिला सहायता केंद्र और देश के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी निरोधी शाखा की स्थापना में मदद करेगा। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व् में अंतरविभागीय सहयोग और प्रभावी शासन का उदाहरण है।

NIRBHAYA Fund will help set-up Women Help Desks in all Police Stations & Anti-Human Trafficking Units in all districts across the Nation. Initiative is an example of interdepartmental cooperation leading to effective governance under the leadership of PM @narendramodi Ji. pic.twitter.com/gkYsSuv5z6