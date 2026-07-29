स्मार्ट क्लास से बच्चों की तार्किक सोच का विकास
कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में स्मार्ट क्लास सुरू होने से शिक्षा में सुधार हुआ है। बीएसए अनुपम अवस्थी ने बताया कि इससे विद्यार्थी स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और वीडियो सामग्री का उपयोग कर कठिन विषयों को सरलता से समझते हैं। यह initiative बच्चों की रचनात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ाने में मदद कर रहा है।
बेसिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का संचालन शिक्षा को आधुनिक, रोचक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय निधौलीकलां में बच्चों को स्मार्ट क्लास में पढ़ाते हुए बीएसए अनुपम अवस्थी ने यह जानकारी दी। बीएसए ने बताया कि स्मार्ट क्लास में प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, वीडियो, एनिमेशन और ऑडियो सामग्री के माध्यम से पढ़ाई कराई जाती है। इससे कठिन विषय भी विद्यार्थियों को सरलता से समझ में आते हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट क्लास के अनेक लाभ हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। वह अधिक सक्रिय होकर कक्षा में भाग लेते हैं।
बीएसए ने बताया कि इसका उद्देश्य केवल पाठ्यपुस्तक तक सीमित शिक्षा देना नहीं है। बच्चों में रचनात्मकता, तार्किक सोच, समस्या-समाधान की क्षमता और आत्मविश्वास का विकासित करना भी है।249 परिषदीय विद्यालयों में संचालित हो रही स्मार्ट क्लासबेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जनपद में 1691 परिषदीय विद्यालय संचालित हो रहे है। जिनमें से 249 जूनियर एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में स्मार्ट क्लास का संचालन हो रहा है। जहां पर छात्र-छात्राओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलायी जा रही है।
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