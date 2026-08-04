अब सरकारी स्कूलों में एनएसएस का गठन किया जाएगा

फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। स्मार्ट सिटी के सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को अब कम उम्र से ही समाजसेवा और नेतृत्व का प्रशिक्षण मिलने का रास्ता खुल गया है। युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय ने स्कूलों में सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिट (एसएफयू) के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की इकाइयां गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जिले के स्कूल बिना सरकारी अनुदान का इंतजार किए अपने स्तर पर एनएसएस यूनिट शुरू कर सकेंगे। इससे आने वाले समय में जिले के विद्यार्थी सामाजिक और राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकेंगे। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्र के अनुसर प्रत्येक स्कूल में 50 से 100 विद्यार्थियों की एनएसएस यूनिट गठित की जा सकेगी। जिले में 378 सरकारी स्कूल हैं। इनमें से करीब 80 स्कूल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं। इसके लिए स्कूलों को निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव संबंधित एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र को भेजना होगा। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद स्कूल अपनी यूनिट का संचालन शुरू कर सकेंगे। नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि संस्थानों को सरकारी वित्तीय सहायता का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्कूल अपनी आवश्यकता के अनुसार नाममात्र का शुल्क, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड या अन्य वैध वित्तीय स्रोतों से एनएसएस गतिविधियों का संचालन कर सकेंगे। इससे अधिक से अधिक शिक्षण संस्थानों के लिए इस योजना से जुड़ना आसान हो जाएगा。