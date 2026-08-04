अब सरकारी स्कूलों में एनएसएस का गठन किया जाएगा
फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। स्मार्ट सिटी के सरकारी और निजी स्कूलों में अब विद्यार्थियों को समाजसेवा और नेतृत्व का प्रशिक्षण मिलेगा। युवा कार्यक्रम मंत्रालय ने एनएसएस इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे विद्यार्थी सामाजिक कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकेंगे। स्कूल बिना सरकारी सहायता के स्व-सेवित एनएसएस यूनिट शुरू कर सकेंगे।
फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। स्मार्ट सिटी के सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को अब कम उम्र से ही समाजसेवा और नेतृत्व का प्रशिक्षण मिलने का रास्ता खुल गया है। युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय ने स्कूलों में सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिट (एसएफयू) के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की इकाइयां गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जिले के स्कूल बिना सरकारी अनुदान का इंतजार किए अपने स्तर पर एनएसएस यूनिट शुरू कर सकेंगे। इससे आने वाले समय में जिले के विद्यार्थी सामाजिक और राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकेंगे। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी पत्र के अनुसर प्रत्येक स्कूल में 50 से 100 विद्यार्थियों की एनएसएस यूनिट गठित की जा सकेगी। जिले में 378 सरकारी स्कूल हैं। इनमें से करीब 80 स्कूल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं। इसके लिए स्कूलों को निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव संबंधित एनएसएस क्षेत्रीय केंद्र को भेजना होगा। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद स्कूल अपनी यूनिट का संचालन शुरू कर सकेंगे। नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि संस्थानों को सरकारी वित्तीय सहायता का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्कूल अपनी आवश्यकता के अनुसार नाममात्र का शुल्क, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड या अन्य वैध वित्तीय स्रोतों से एनएसएस गतिविधियों का संचालन कर सकेंगे। इससे अधिक से अधिक शिक्षण संस्थानों के लिए इस योजना से जुड़ना आसान हो जाएगा。
कॉलेजों के बाद अब स्कूलों तक पहुंचेगा सेवा का अभियान
फरीदाबाद में फिलहाल एनएसएस की गतिविधियां मुख्य रूप से कॉलेजों में संचालित हो रही हैं। अब स्कूल स्तर पर इसकी शुरुआत होने से समाजसेवा की भावना विद्यार्थियों में प्रारंभिक अवस्था से ही विकसित होगी। छात्र-छात्राएं पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जागरूकता, साक्षरता अभियान, रक्तदान जागरूकता, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय एकता जैसे कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। शिक्षाविदों का मानना है कि इससे विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक जीवन का अनुभव भी मिलेगा। समाज के बीच काम करने से उनमें जिम्मेदारी का भाव और सामाजिक सरोकार मजबूत होंगे।
नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास को मिलेगा बढ़ावा
एनएसएस से जुड़ने वाले विद्यार्थियों को विशेष शिविरों, राष्ट्रीय एकता शिविर, युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम, सामुदायिक सेवा परियोजनाओं और विभिन्न जागरूकता अभियानों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इससे उनमें नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, टीम वर्क, संवाद कौशल और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होगी। स्कूल स्तर पर एनएसएस की शुरुआत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इससे शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का भी बोध कराएगी।
सामान्य प्रश्न
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