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जम्मू से 1,605 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जम्मू, एजेंसी। जम्मू आधार शिविर से शुक्रवार को 1,605 श्रद्धालुओं का जत्था बहुस्तरीय सुरक्षा के बीच रवाना हुआ, जो अब तक का सबसे छोटा जत्था है। 4.47 लाख श्रद्धालु अनंतनाग में भगवान शिव की गुफा में दर्शन कर चुके हैं। यह यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई और 28 अगस्त को संपन्न होगी।

जम्मू से 1,605 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना

जम्मू, एजेंसी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए 1,605 श्रद्धालुओं का अब तक का सबसे छोटा जत्था शुक्रवार को बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू आधार शिविर से रवाना हुआ। यह यात्रा तीन जुलाई को शुरू हुई थी। उसके बाद से अब तक 4.47 लाख से अधिक श्रद्धालु अनंतनाग जिले में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव की पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके हैं। यह वार्षिक यात्रा 28 अगस्त को संपन्न होगी। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को 1,605 तीर्थयात्रियों का 22वां जत्था 54 वाहनों में भगवती नगर आधार शिविर से बालटाल रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही वार्षिक यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से रवाना होने वाले तीर्थयात्रियों की कुल संख्या 1,34,011 हो गई है।

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शुक्रवार को रवाना हुआ जत्था अब तक जम्मू से जाने वाला सबसे छोटा जत्था है।

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