एमएसएमई को अधिक सक्षम बनाएगा विधेयक
लघु उद्योंगों पर पड़ने वाले प्रभाव पर हुआ विमर्श चांदपुर स्थित एमएसएमई विकास कार्यालय
वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित होने पर लघु उद्योग भारती, काशी प्रांत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। चांदपुर स्थित एमएसएमई विकास कार्यालय में पदाधिकारियों एवं उद्यमियों की बैठक हुई। एमएसएमई के सहायक निदेशक एवं इंचार्ज राजेश चौधरी ने कहा कि एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में एमएसएमई क्षेत्र को अधिक सक्षम, प्रतिस्पर्धी एवं व्यवसाय-अनुकूल बनाने की दिशा में यह संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम है। लघु उद्योग भारती के राजेश कुमार सिंह ने कहा कि एमएसएमई के लिए विलंबित भुगतान की समस्या लंबे समय से एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है।
संशोधन में विवादों के समयबद्ध समाधान तथा आवश्यक परिस्थितियों में बकाया राशि की वसूली की व्यवस्था को मजबूत किए जाने से छोटे उद्यमियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वीरेंद्र राना, रितेश बरनवाल, शैलेश प्रताप सिंह,राजकुमार रस्तोगी, नयन गुप्ता, अभय गुप्ता, विकास सिंह, दिलीप गुप्ता, बृजेश गुप्ता मौजूद थे।
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