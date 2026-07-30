एक दिन में एक हजार एमटी से अधिक सीएमआर आपूर्ति की चुनौती

31 जुलाई तक 83444 एमटी सीएमआर एसएफसी को उपलब्ध कराने का लक्ष्य जिले में एमएसपी पर हुई थी 1 लाख 22 हजार एमटी धान की खरीद खरीद किए गए धान से 67 फीसदी च

बांका, निज संवाददाता। जिले में धान अधिप्राप्ति के बाद कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) आपूर्ति की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। खरीफ मौसम 2025-26 में जिले को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1 लाख 22 हजार 96 एमटी धान खरीदने का लक्ष्य दिया गया था। जिसमें सहकारिता विभाग ने 176 सहकारी समितियों के जरिये 17 हजार 235 किसानों से 1 लाख 22 हजार 68 एमटी धान की खरीद की। जो लक्ष्य का 99.98 प्रतिशत है। इसके बाद सहकारिता विभाग को 31 जुलाई तक एमएसपी पर खरीदे गए धान से 67 फीसदी के हिसाब से 83443.976 एमटी चावल राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना है। लेकिन 30 जुलाई तक सहकारिता विभाग ने राज्य खाद्य निगम को महज 82284.645 एमटी चावल की ही आपूर्ति की है। ऐसे में अब सहकारिता विभाग को एक दिन में 1159 एमटी चावल राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराने की बडी चुनौती है। जबकि एमएसपी पर खरीद किये गये धान से चावल तैयार कर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराने की तिथि में भी विस्तार किया गया है। पहले 15 जून तक ही लक्ष्य के मुताबिक एसएफसी को सीएमआर की आपूर्ति की जानी थी। जिसे 15 जून से बढाकर 31 जुलाई कर दिया गया। बावजूद इसके विभाग समय पर चावल की आपूर्ति करने में पिछड रहा है। जबकि चावल आपूर्ति में विलंब और लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने बांका सहित 17 जिलों के जिला सहकारिता पदाधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगते हुए निर्धारित समय सीमा के अंदर चावल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके यहां चावल आपूर्ति में तेजी नहीं आ सकी।

सहकारिता विभाग की कार्रवाई हालांकि, विभाग ने पांच लॉट से अधिक चावल बकाया रखने वाले सहकारी समितियों को चिह्नित कर उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं, सहकारिता विभाग ने जिले के सभी बीसीओ को चावल आपूर्ति कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए सभी बीसीओ को नियमित मिलरों एवं गोदामों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावे मिलरों द्वारा राज्य खाद्य निगम को सीएमआर की आपूर्ति किए जाने के एवज में सहकारी समितियों से सीएमआर के समतुल्य धान मिलरों को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिससे समय पर सहकारी समितियों को राशि का भुगतान किया जा सके। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले संबंधित बीसीओ के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिले में मिलरों और सहकारी समितियों की मनमानी और लापरवाही की वजह से समय पर राज्य खाद्य निगम को चावल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जिसको देखते हुए सहकारिता विभाग ने सख्त रूख अपनाते हुए ऐसे समितियों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हाल ही में सहकारिता विभाग ने रजौन प्रखंड क्षेत्र के भवानीपुर कठौन पैक्स के खिलाफ थाने में 9.5 लॉट धान का गबन कर लिए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके पास किसानों से एमएसपी पर खरीद किये गए 4054 क्विंटल धान बकाया है। जिसे पैक्स ने चावल तैयार करने के लिए संबंधित मिलर को उपलब्ध नहीं कराया है।

कहते हैं अधिकारी खरीफ मौसम 2025-26 में विभाग ने 176 सहकारी समितियों के माध्यम से एमएसपी पर 17 हजार 235 किसानों से 1 लाख 22 हजार एमटी धान की खरीद की है। जिसके समतुल्य 83443.976 एमटी चावल राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना है। इसमें अब तक एसएफसी को 82284.645 एमटी चावल की आपूर्ति की जा चुकी है। शेष चावल की आपूर्ति के लिए बीसीओ को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बडे बकायेदार सहकारी समितियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है।

-प्रफूल्ल चंद्र सिन्हा, डीसीओ, बांका