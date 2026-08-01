जीपीडीपी अपलोड में सदर ब्लॉक सबसे पीछे, जिले की प्रगति 34.80 प्रतिशत
बलरामपुर में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) 2026-27 के ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड की प्रक्रिया में प्रगति संतोषजनक नहीं है। 793 ग्राम पंचायतों में से केवल 276 योजनाएं अपलोड हो पाई हैं। तुलसीपुर ब्लॉक ने 50% प्रदर्शन दिखाया, जबकि सदर ब्लॉक की प्रगति केवल 22.41% है।
बलरामपुर, संवाददाता। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) 2026-27 को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया में जनपद की प्रगति अभी संतोषजनक नहीं हो पाई है। जिले की 793 ग्राम पंचायतों में से अब तक केवल 276 ग्राम पंचायतों की अंतिम विकास योजनाएं पोर्टल पर अपलोड हो सकी हैं। इसके साथ ही जिले की कुल उपलब्धि 34.80 प्रतिशत दर्ज की गई है, जबकि 517 ग्राम पंचायतों की योजनाओं का अपलोड अभी भी लंबित है। ब्लॉकवार समीक्षा में तुलसीपुर ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। यहां 100 ग्राम पंचायतों में से 50 पंचायतों की योजनाएं अपलोड कर 50 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई है।
गैण्डास बुजुर्ग 45.24 प्रतिशत प्रगति के साथ दूसरे तथा उतरौला 41.54 प्रतिशत उपलब्धि के साथ तीसरे स्थान पर है। श्रीदत्तगंज में 37.14 प्रतिशत, हर्रैया सतघरवा में 36.36 प्रतिशत तथा पचपेड़वा में 32.32 प्रतिशत योजनाएं अपलोड की जा चुकी हैं। वहीं गैसड़ी ब्लॉक की प्रगति 30.91 प्रतिशत और रेहरा बाजार की 27.16 प्रतिशत रही। सबसे खराब स्थिति सदर (बलरामपुर) ब्लॉक की है, जहां 116 ग्राम पंचायतों में से केवल 26 पंचायतों की अंतिम जीपीडीपी योजना ही ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर अपलोड हो सकी है। इससे ब्लॉक की उपलब्धि महज 22.41 प्रतिशत दर्ज की गई है। ई-ग्रामस्वराज पोर्टल की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जिले में अभी भी बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतों की योजनाएं अपलोड होना बाकी हैं। ऐसे में निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने के लिए संबंधित विकास खंडों व ग्राम पंचायतों को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि जीपीडीपी का समयबद्ध अपलोड ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन व विकास कार्यों की पारदर्शी निगरानी के लिए अत्यंत आवश्यक है। विलंब होने पर योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
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