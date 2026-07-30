Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पंजीकरण में स्कूलों की धीमी गति, डीआईओएस ने लगाई फटकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 09-11 के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया धीमी है। डीआईओएस जेपी शुक्ल ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि सभी काम समय पर पूरा करें। कक्षा 09 और 11 का पंजीकरण 25 अगस्त तक और कक्षा 10 और 12 के परीक्षा आवेदन 16 अगस्त तक भरे जाने हैं।

पंजीकरण में स्कूलों की धीमी गति, डीआईओएस ने लगाई फटकार

माध्यमिक में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 09-11 के विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण व परीक्षा वर्ष 2027 के लिए कक्षा 10-12 के संस्थागत व व्यक्तिगत विद्यार्थियों के आवेदन पत्र भरे जाने की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। इस संबंध में डीआईओएस जेपी शुक्ल ने नाराजगी जताते हुए स्कूलों को सख्त निर्देश जारी किए। कहा कि परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन भरे जाने के संबंध में समय सारिणी जारी कर दी गई है। कक्षा 09 एवं 11 में नवप्रवेशी विद्यार्थियों का विवरण प्रवेश के दिन ही परिषद के पोर्टल पर अपलोड किए जाने की सुविधा भी दी गई है और इस वर्ष परिषद का पोर्टल 01 अप्रैल से ही क्रियाशील कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी स्कूलों में प्रगति धीमी है।

ये भी पढ़ें:Prayagraj News: नौ से 12 तक के पंजीकरण-आवेदन में सुस्ती पर सख्त यूपी बोर्ड

जबकि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कक्षा 09 एवं 11 के ऑनलाइन अग्रिम पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 अगस्त और परीक्षा वर्ष 2027 के लिए कक्षा 10 एवं 12 के परीक्षा आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित है। परिषद द्वारा निर्धारित अंतिम तिथियों में विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी संस्थाओं द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर समस्त कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाए।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Meerut Latest News Meerut News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।