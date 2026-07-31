दिव्यायन में पूर्व सैनिकों के लिए कौशल विकास कार्यशाला शुरू
रांची के रामकृष्ण मिशन आश्रम के दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्व सैनिकों के लिए एक कौशल विकास कार्यशाला का आगाज हुआ। यह कार्यशाला दो महीने तक चलेगी। इसमें प्रशिक्षकों ने पूर्व सैनिकों को कृषि और अन्य क्षेत्रों में कौशल बढ़ाने की जानकारी दी।
रांची, प्रमुख संवाददाता। मोरहाबादी के रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्व सैनिकों के लिए कौशल विकास कार्यशाला आरंभ किया गया। दो माह तक चलने वाली कार्यशाला की शुरूआत सैनिक कल्याण निदेशालय के उप निदेशक सेवानिवृत्त कर्नल एसपी गुप्ता, पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता आश्रम के सचिव स्वामी भवेशानंद महाराज व सह सचिव अंतरानंद महाराज ने की। स्वामी भवेशानंद ने कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालयी, कारीगरी, नैतिक एवं मूल्य आधारित शिक्षा से जीवन में सफल होने की जानकारी दी। केवीके के वैज्ञानिक डॉ अजीत कुमार सिंह ने कहा कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में बेहतर करने का प्रशिक्षण लेकर गांव लौटने पर पूर्व सैनिक रोल मॉडल बनेंगे।
डॉ राजेश कुमार ने मशरूम और मधुमक्खी पालन की बुनियादी जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन डॉ रवींद्र कुमार सिंह व स्वामी अंतरानंद महाराज ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस मौके पर ओपी शर्मा, गंभीर महतो, अनूप लाल, श्रीराम उरांव एवं सेना के 44 प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए।
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