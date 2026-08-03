Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

80 प्रशिक्षार्थियों को मिले कौशल प्रमाणपत्र व टूल किट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

लखनऊ, संवाददाता। इण्डिया लिटरेसी बोर्ड और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के संयुक्त

80 प्रशिक्षार्थियों को मिले कौशल प्रमाणपत्र व टूल किट

लखनऊ, संवाददाता। इण्डिया लिटरेसी बोर्ड और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के संयुक्त तत्वावधान में कौशल विकास प्रशिक्षण पूरा करने वाले 80 प्रशिक्षार्थियों को सोमवार को राज्य नियोजन संस्थान सभागार, कालाकांकर हाउस में कौशल प्रमाणपत्र और टूल किट वितरित किए गए।कार्यक्रम की अध्यक्षता यूपी रेरा के अध्यक्ष एवं इण्डिया लिटरेसी बोर्ड के अवैतनिक अध्यक्ष संजय आर. भूसरेड्डी ने की। उन्होंने कहा कि प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षार्थियों को एनएसक्यूएफ के उच्च स्तरों की ओर भी बढ़ना चाहिए, ताकि उनके कौशल में और निखार आए तथा रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि आज के दौर में तकनीकी ज्ञान के साथ व्यावहारिक कौशल का समावेश जरूरी है।

विद्युत कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन, प्राथमिक उपचार की जानकारी और उपभोक्ताओं से प्रभावी संवाद भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। कार्यक्रम में यूपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर राधेश्याम, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड की निदेशक संध्या तिवारी, जन शिक्षण संस्थान के निदेशक सौरभ कुमार खरे, सहित इण्डिया लिटरेसी बोर्ड और जन शिक्षण संस्थान के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।