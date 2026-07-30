तीन से 10 अगस्त तक चलेगा अभियान
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत रायबरेली में तीन से 10 अगस्त के बीच दिव्यांगजन रोजगार अभियान आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में जिला स्तर पर औद्योगिक इकाइयों और संस्थानों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान किया जाएगा।
रायबरेली। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से दिव्यांगजन रोजगार अभियान तीन फेज का आयोजन तीन अगस्त से 10 अगस्त तक किया जाएगा। प्रबंधक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि जिला स्तर पर संचालित औद्योगिक इकाइयों व अन्य संस्थानों में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष और जिले या उसके बाहर दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
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