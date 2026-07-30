Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तीन से 10 अगस्त तक चलेगा अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
Follow us on Google News
share

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत रायबरेली में तीन से 10 अगस्त के बीच दिव्यांगजन रोजगार अभियान आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में जिला स्तर पर औद्योगिक इकाइयों और संस्थानों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान किया जाएगा।

तीन से 10 अगस्त तक चलेगा अभियान

रायबरेली। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से दिव्यांगजन रोजगार अभियान तीन फेज का आयोजन तीन अगस्त से 10 अगस्त तक किया जाएगा। प्रबंधक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि जिला स्तर पर संचालित औद्योगिक इकाइयों व अन्य संस्थानों में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष और जिले या उसके बाहर दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें:तीन से 10 अगस्त तक लगेगा दिव्यांग रोजगार मेला
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Raebareli News Raebareli Latest News Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।