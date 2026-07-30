दर्जी ट्रेड में प्रशिक्षण के लिए आवेदकों का आज होगा साक्षात्कार
कन्नौज में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत दर्जी ट्रेड के लिए प्रशिक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों का साक्षात्कार 31 जुलाई को होगा। उपायुक्त उद्योग प्रेमकान्त ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को निशुल्क 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवेदकों को समय पर साक्षात्कार में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
कन्नौज, संवाददाता। पारंपरिक कारीगरों और स्थानीय दस्तकारों को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए संचालित विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत दर्जी ट्रेड में प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार शुक्रवार को होगा। उपायुक्त उद्योग प्रेमकान्त ने बताया कि साक्षात्कार 31 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र के सभागार में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2017 के अंतर्गत संचालित इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय दस्तकारों एवं पारंपरिक कारीगरों को उनके ट्रेड में प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
चयनित प्रशिक्षार्थियों को संबंधित ट्रेड का 10 दिवसीय निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। दर्जी ट्रेड में प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि और समय पर अपने मूल प्रमाण-पत्रों के साथ साक्षात्कार स्थल पर पहुंचना होगा। विभाग ने आवेदकों से समय पर उपस्थित होने की अपील की है। योजना से संबंधित ऑनलाइन आवेदन और अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
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