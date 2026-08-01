बीएसएल में 91 प्रशिक्षु ले रहे औद्योगिक प्रशिक्षण
पीएम इंटर्नशिप योजना से युवाओं को मिल रही नई उड़ान, बीएसएल में 91 प्रशिक्षु ले रहे औद्योगिक प्रशिक्षणपीएम इंटर्नशिप योजना से युवाओं को मिल रही नई उड़ा
बोकारो वरीय संवाददाता। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) के तहत बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) युवाओं के कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत वर्तमान में 91 इंटर्न संयंत्र के विभिन्न तकनीकी एवं गैर-तकनीकी विभागों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रशिक्षण युवाओं को औद्योगिक कार्यसंस्कृति, आधुनिक तकनीकों और व्यावसायिक दक्षताओं से परिचित करा रहा है।
प्रशिक्षण और अनुभव
योजना के तहत नौ माह की प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक इंटर्न को प्रतिमाह 9,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। यह राशि भारत सरकार और बोकारो इस्पात संयंत्र के संयुक्त सहयोग से उपलब्ध कराई जा रही है। इससे प्रशिक्षुओं को आर्थिक संबल मिलने के साथ-साथ कौशल विकास के लिए प्रोत्साहन भी मिल रहा है।
युवाओं का सशक्तिकरण
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