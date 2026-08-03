शिक्षा, कौशल व रोजगार पर संवाद
संजय मठपाल, द्वाराहाट। पीजी कॉलेज में सेतु आयोग और अन्य संस्थाओं के सहयोग से एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ शिक्षा, कौशल विकास, और रोजगार पर चर्चा की गई। कई प्रमुख शिक्षाविद इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।
संजय मठपाल, द्वाराहाट। पीजी कॉलेज में सेतु आयोग, माइक्रो सेव कंसलटिंग और डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंप्लॉयमेंट की ओर से संवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार आदि पर चर्चा की गई। यहां प्राचार्य डॉ. डीसी पंत, अतुल्य मिश्रा, त्रिशला बाफना, प्रो. नाजिश खान, डॉ. भावना पंत, डॉ. उपासना शर्मा, डॉ. सुल्तान सिंह, डॉ. प्रणवीर प्रताप, डॉ. प्रकाश चंद्र, डॉ. विजयलक्ष्मी शर्मा, डॉ. देवजनी अधिकारी आदि रहे।
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