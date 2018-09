कोलकाता : प्लास्टिक बैग में मिले 14 नवजात बच्चों के शव, पुलिस ने शुरू की जांच

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के हरिदेवपुर से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, हरिदेवपुर में एक प्लास्टिक बैग में 14 नवजात बच्चों के कंकाल मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये कंकाल हरिदेवपुर के एक खाली प्लॉट में थे। जमीन की खुदाई के दौरान 14 बच्चों के कंकाल बरामद हुए। इस प्लॉट को एक रियल एस्टेट कंपनी ने हालही में खरीदा है, जहां मजदूर खुदाई कर रहे थे। हालांकि, इनमें कितने लड़के और कितनी लड़कियों के कंकाल हैं इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। घटना की जानकारी मिलते ही कोलकाता पुलिस तुरंत हरकत में आ गई है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

West Bengal: Skeleton of 14 babies found wrapped in plastic bags in Kolkata's Haridevpur. Police have started an investigation