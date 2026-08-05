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इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों के लिए 100 नहीं, 300 करोड़ की जरूरत : बेहरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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आरएसबी ग्रुप के उपाध्यक्ष एसके बेहरा ने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों के लिए 300 करोड़ रुपये की आवश्यकता की बात कही। उन्होंने झारखंड सरकार को जर्जर सड़कों के हालात के बारे में बताया। इसके अलावा, पद्मावती देवी मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काम तेजी से चल रहा है, जो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा।

इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों के लिए 100 नहीं, 300 करोड़ की जरूरत : बेहरा

आरएसबी ग्रुप ऑफ कंपनीज के वाइस प्रेसिडेंट एसके बेहरा ने कहा कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की सभी सड़कों के निर्माण के लिए 300 करोड़ की जरूरत है। उन्होंने जियाडा की ओर से इस मद में 100 करोड़ रुपए देने बात पर प्रतिक्रिया में यह बात कही। उन्होंने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में जर्जर सड़कों और बुनियादी ढांचे की खराब हालत पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया, ताकि उद्यमियों और श्रमिकों को राहत मिल सके। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में उद्योग जगत को बढ़ावा देने और नए निवेश को आकर्षित करने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों की खुले दिल से सराहना की।

जल्द बनेगा पद्मावती देवी मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटलएसके बेहरा ने बताया कि पद्मावती देवी मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि यह अस्पताल कोल्हान और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को किफायती व अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है, जो जल्द ही जनता की सेवा में समर्पित होगा। उन्होंने दावा किया कि मरीजों की 25 प्रतिशत बीमारी तो वहां प्रवेश करते ही दूर हो जाएगी। उन्होंने कोल्हान के बाहर कार्यरत बड़े डॉक्टरों के इससे जुड़ने की जानकारी दी।

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