छह साल की प्रियांगी बनीं स्टेट ताइक्वांडो चैंपियन
प्रयागराज की छह वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी प्रियांगी श्रीवास्तव ने लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। वह ताइक्वांडो स्पोर्ट्स अकादमी की छात्रा हैं और कोच कमल यादव से प्रशिक्षण लेती हैं। उनकी सफलता पर परिवार ने खुशी जताई।
प्रयागराज की छह वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी प्रियांगी श्रीवास्तव लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 30 जुलाई से दो अगस्त तक आयोजित स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। ताइक्वांडो स्पोर्ट्स अकादमी की खिलाड़ी व कोच कमल यादव से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली प्रियांगी सेंट मैरीज इंटर कॉलेज की कक्षा-1 की छात्रा हैं। उनके पिता प्रियम श्रीवास्तव और माता शिवांगी श्रीवास्तव ने बेटी की सफलता पर खुशी जताई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें