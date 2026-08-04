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मासूम को कब्रिस्तान में ले जाकर किया कुकर्म, रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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असमोली थाना क्षेत्र के एक गाँव में एक छह वर्षीय बालक को अज्ञात व्यक्ति ने कब्रिस्तान में ले जाकर कुकर्म किया। मासूम रात को लौटकर अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया। परिजन तुरंत थाने गए और रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

मासूम को कब्रिस्तान में ले जाकर किया कुकर्म, रिपोर्ट दर्ज

0असमोली थाना क्षेत्र के एक गांव में घर के बाहर खेल रहे छह वर्षीय मासूम को अज्ञात व्यक्ति बहलाकर कब्रिस्तान में ले गया और कुकर्म किया। देर रात मासूम रोते हुए घर लौटा और परिजनों को जानकारी दी। परिजन पीड़ित को लेकर थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी छह वर्षीय मासूम सोमवार देर शाम घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति मासूम को बहलाकर कब्रिस्तान में ले गया। जहां आरोपी ने मासूम के साथ कुकर्म किया। मासूम देर रात रोते हुए घर पहुंचा और परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी।

परिजन मासूम को लेकर थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। पीड़ित के पिता ने आशंका जताई है कि गांव के ही किसी युवक ने मासूम के साथ कुकर्म किया है। वहीं मासूम सामने आने पर आरोपी को पहचान लेगा। थाना प्रभारी मोहित चौधरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आगे की जांच चल रही है जो भी दोषी होगा बक्सा नहीं जाएगा।

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