घने कोहरे के चलते छह ट्रेनें रद्द, 2 आंशिक तौर पर कैंसिल और 4 की घटाई गई दूरी

देश के कई हिस्सों में कोहरे के चलते जहां यातायात प्रभावित हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय रेलवे ने छह ट्रेनें रद्द कर दी है जबकि कुछ को आंशिक तौर पर रद्द और कुछ की दूरियां घटा दी है।

दिल्ली से लखनऊ के बीच गोमती एक्सप्रेस रद्द

भारतीय रेलवे की तरफ से जारी बयान के मुताबिक- 12419 गोमती एक्सप्रेस जो रोजाना लखनऊ से नई दिल्ली के लिए चलती है उसे 25-12-2018 से लेकर 15-09-19 तक रद्द कर दी गई है। जबकि, 12420 गोमती एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से लखनऊ के बीच रोजाना चलती है, उसे 2612-18 से 16-02-19 तक रद्द की गई है।

कटिहार अमृतसर ट्रेन रद्द

कटिहार से अमृतसर के बीच चलने वाली ट्रेन 15707 केआईआर-एएसआर एक्सप्रेस 25-12-2018 से लेकर 15-09-19 तक रद्द कर दी गई है। जबकि, 15707 एएसआर-केआईआर एक्सप्रेस जो अमृतसर से कटिहार के बीच चलती है, उसे 28-12-18 से लेकर 18-02-19 तक रद्द की गई है।

