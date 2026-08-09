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दो बोलेरो की टक्कर में छह कांवरिये घायल, एक रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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असरगंज में सुल्तानगंज-देवघर मुख्य मार्ग पर शनिवार को दो बोलेरो की टक्कर में छह कांवरिये घायल हो गए। घायलों में चार पश्चिम बंगाल के और दो मुजफ्फरपुर के हैं। हादसे के बाद सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर स्थिति में एक घायाल को भागलपुर रेफर किया गया।

दो बोलेरो की टक्कर में छह कांवरिये घायल, एक रेफर

असरगंज, निज संवाददाता। सुल्तानगंज-देवघर मुख्य मार्ग पर असरगंज के मासूमगंज तरवन्ना पोखर के समीप शनिवार को दो बोलेरो की जोरदार टक्कर में छह कांवरिये घायल हो गए। हादसे में दोनों बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। घायलों में पश्चिम बंगाल के चार और मुजफ्फरपुर के दो कांवरिये शामिल है। जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरपुर के कांवरिये बोलेरो से देवघर जा रहे थे। इसी दौरान मासूमगंज तरवन्ना पोखर के समीप उनकी बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी पश्चिम बंगाल की बोलेरो से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा। हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल से एंबुलेंस पहुंची।

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ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र असरगंज लाया गया। यहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. निधि कुमारी ने सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया। पश्चिम बंगाल के 35 वर्षीय मिथुन राज की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गय। इसी ग्रुप के 30 वर्षीय गौतम देव सिंह, 34 वर्षीय रंजीत देव सिंह, 40 वर्षीय रमजना राय के रूप में हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर के कांवरिया सुधांशु सिंह और उनकी पत्नी कीर्ति कुमारी भी हादसे में घायल हुए हैं। सुधांशु सिंह ने बताया कि सड़क पर एक बोलेरो खड़ी थी। उनके आगे एक फॉर्च्यूनर वाहन था। फॉर्च्यूनर के आगे निकलने के बाद खड़ी बोलेरो के चालक ने अचानक वाहन पीछे कर दिया। इसी दौरान उनकी बोलेरो से टक्कर हो गई।---------------

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