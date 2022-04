आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत, सीएम स्टालिन ने 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की

तमिलनाडु में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना पर दुख जताया है और मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपये की घोषणा की है।

लाइव हिन्दुस्तान,चेन्नई Gaurav Kala Wed, 13 Apr 2022 10:37 PM

