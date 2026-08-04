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ओखा एक्सप्रेस से छह नाबालिग रेस्क्यू, दो मानव तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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आरपीएफ, कैंट ने गुवाहाटी-ओखा एक्सप्रेस से छह नाबालिगों को बचाया है। इनकी उम्र 15 से 17 वर्ष है और इन्हें गुजरात की मछली पैकिंग फैक्ट्री में मजदूरी करने ले जाया जा रहा था। दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बच्चों को उनकी आर्थिक स्थिति के कारण तस्करों ने शिकार बनाया।

ओखा एक्सप्रेस से छह नाबालिग रेस्क्यू, दो मानव तस्कर गिरफ्तार
ओखा एक्सप्रेस से छह नाबालिग रेस्क्यू, दो मानव तस्कर गिरफ्तार

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। आरपीएफ, कैंट ने मंगलवार को गुवाहाटी-ओखा एक्सप्रेस से दो लड़कियों समेत छह नाबालिगों को रेस्क्यू किया। इन्हें गुजरात की मछली पैकिंग फैक्ट्री में मजदूरी कराने ले जा रहे दो मानव तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। बच्चों की उम्र 15 से 17 वर्ष के बीच है। आरपीएफ इंस्पेक्टर संदीप कुमार यादव ने बताया कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम (एएचटीयू), सीआईबी और बचपन बचाओ अभियान की टीम गुवाहाटी-ओखा एक्सप्रेस को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से चेक करते हुए आ रही थी। इस दौरान गाड़ी के पिछले जनरल कोच में 6 नाबालिग डरे-सहमे हालत में बैठे मिले। उनके साथ दो पुरुष भी थे। संदेह होने पर पूछताछ में पता चला कि इन्हें गुजरात में सीर सोमनाथ जिले की एक मछली पैकिंग कम्पनी में मजदूरी कराने ले जाया जा रहा था। सभी बच्चों को कैंट स्टेशन पर उतारकर आरपीएफ पोस्ट लाया गया। बच्चे असम के बारपेटा और लखीमपुर जनपदों के रहने वाले हैं。

मानव तस्करों की गिरफ्तारी

वहीं, गिरफ्तार तस्करों में चिरांग (असम) के कछुबील नम्बर एक भीजनी का प्रोफुल्ल बर्मन और बारपेटा (असम) के पश्चिम बेलकरी का मानिक बर्मन है। कमिश्नरेट पुलिस के एएचटीयू थाने की टीम भी पहुंच गई। बच्चों को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द किया गया है। एएचटीयू थाने में मानव तस्करों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कार्रवाई में एसआई माधुरी यादव, एएसआई शिवकुमार यादव, कॉन्स्टेबल जयराम, महिला कॉन्स्टेबल प्रीति, सीआईबी के हेड कॉन्स्टेबल अशोक समेत बचपन बचाओ से चंदा गुप्ता और चाइल्ड लाइन से गुंजा चौरसिया शामिल रहीं।

बच्चों की आर्थिक स्थिति

इनसेट

बेबसी और बेरुखी का उठाया फायदा

रेस्क्यू किए गए बच्चों के परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। मानव तस्करों ने इसका फायदा उठाया। किसी के पिता नहीं हैं तो किसी की मां। तंगहाली के चलते रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं। पढ़ाई-लिखाई दूर की बात है। परिजनों की बेरुखी ने भी उन्हें बालश्रम के रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया। यह बताते हुए कई नाबालिग फफक पड़े। उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता कम पढ़े-लिखे और अशिक्षित हैं। लिहाजा उन्हें जानकारी मिलने पर भी यहां आने में दिक्कत होगी। बच्चों ने बताया कि उन्हें काम के बदले 12000 रुपये प्रतिमाह देने की बात कही गई थी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आरपीएफ ने कितने बच्चों को रेस्क्यू किया?
आरपीएफ ने छह नाबालिगों को रेस्क्यू किया।
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