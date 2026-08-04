मेरठ/दौराला दिल्ली-दून हाईवे पर कांवड़ यात्रा के दौरान हुए सड़क हादसों में छह कांवड़िये घायल हो गए और एक कांवड़िये की मौत हो गई। घायलों को सीएचसी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मृतक का शव शिनाख्त के लिए मोर्चरी भेजा गया है।

मेरठ: हाइवे पर अलग अलग हादसों में 6 कांवड़िये घायल, एक की मौत

मेरठ/दौराला दिल्ली-दून हाईवे पर दौराला क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान सोमवार रात से मंगलवार सुबह के बीच हुए अलग-अलग सड़क हादसों में छह कांवड़िये घायल हो गए, जबकि एक कांवड़िये की मौत हो गई। पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत दौराला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया, जबकि मृतक के शव को शिनाख्त न होने पर मोर्चरी भिजवा दिया गया है।

घायल कांवड़ियों का उपचार ​डॉक्टरों ने अज्ञात अवस्था में मृत मिले कांवड़िये की मौत का कारण हार्ट अटैक होने की संभावना जताई है। पुलिस मृतक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आसपास के थानों और कांवड़ शिविरों में संपर्क कर शिनाख्त के प्रयास में जुटी है।

मुख्य हादसे और घायलों का विवरण ​पहला हादसा (दौराला ओवरब्रिज):

हरिद्वार जल लेने जा रहे गाजियाबाद के आर्यनगर निवासी बाइक सवार कांवड़िये प्रदीप (पुत्र रामचंद्र) और करन (पुत्र सुशील) दौरा ओवरब्रिज के पास बाइक स्लिप होने से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें दौराला सीएचसी में भर्ती कराया।

​दूसरा हादसा (सिवाया ग्राम पंचायत भवन):

सिवाया के पास स्कूटी स्लिप होने से दिल्ली के उत्तम नगर (समगार्डन) निवासी कांवड़िये नितेश (पुत्र सुरेन्द्र) और उनकी बहन दीया घायल हो गए। दोनों को सिवाया के पीतांबर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।

​तीसरा हादसा (दशरथपुर):

हरिद्वार से पैदल लौट रहे गाजियाबाद के सुंदरपुरी निवासी कांवड़िये नितेश (पुत्र बबलू) को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायल कांवड़िया हाईवे पर दशरथपुर के पास डिवाइडर के पास था, जिसे पुलिस ने फ्यूचर प्लस अस्पताल में भर्ती कराया।

​चौथा हादसा (आर्यावर्त अस्पताल के पास):

बाइक से हरिद्वार जल लेने जा रहे दिल्ली के नांगलोई निवासी कांवड़िये राहुल (पुत्र राजेश) को अज्ञात वाहन ने साइड मार दी, जिससे वह घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें दौराला सीएचसी में उपचार दिलाया।

​पांचवां मामला (पल्लवपुरम फेस-1 मेट्रो स्टेशन):

पल्लवपुरम फेस-1 मेट्रो स्टेशन के पास लगभग 45 वर्षीय एक कांवड़िया बेहोशी की हालत में मिला। पुलिस ने उसे तुरंत दौराला सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।