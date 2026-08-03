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जागेश्वर धाम आए श्रद्धालुओं की कार लुढ़की, दो रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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श्रावणी मेले के दौरान जागेश्वर धाम में बाबा के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें छह लोग घायल हो गए। हादसा जाख गांव के पास हुआ, जहां वाहन 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया। घायलों को धौलादेवी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसमें से दो को गंभीर स्थिति में हायर सेंटर रेफर किया गया।

जागेश्वर धाम आए श्रद्धालुओं की कार लुढ़की, दो रेफर

मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा।श्रावणी मेले में जागेश्वर धाम में बाबा के दर्शन को आए श्रद्धालुओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में छह लोग घायल हो गए। घायलों को धौलादेवी अस्पताल में भर्ती किया गया है। दो गंभीर को हायर सेंटर रेफर किया गया है। जागेश्वर नैनी सड़क पर जाख गांव के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में चालक सहित छह लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक सोमवार को चमुवा गांव से छह लोग बाबा के दर्शन को जागेश्वर धाम आए थे। वापसी के दौरान जाख गांव के समीप चालक सचिन बोरा ने वाहन से नियंत्रण खो दिया।

एकाएक वाहन खाई में जा गिरा। हादसे में चालक के अलावा शांति देवी, काजल कार्की, बिपिन सिंह, अजय, अंकित, शुभम घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों का रेस्क्यू किया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। चौकी प्रभारी जागेश्वर कमित जोशी ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रभारी चिकित्साधिकारी डा. चंद्रशेखर बोरा ने बताया कि बिपिन और अजय को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर भेज दिया गया है, अन्य घायलों की स्थिति सामान्य है।

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