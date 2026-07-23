पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दो हादसों में छह लोग घायल

शुकुलबाजार। संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर गुरुवार शाम बारिश के दौरान अलग-अलग स्थानों

शुकुलबाजार। संवाददाता पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर गुरुवार शाम बारिश के दौरान अलग-अलग स्थानों पर हुए दो सड़क हादसों में महिला समेत छह लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही यूपीडा की राहत टीम, पीआरबी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को यूपीडा की एंबुलेंस से सीएचसी बाजारशुकुल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दो गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया।

पहला हादसा पहला हादसा एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 62.3 पर पूरे भाले गांव के पास हुआ। फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के नारायणपुर निवासी देवांश कटियार अपने साथी जीतू के साथ फॉर्च्यूनर से अंबेडकरनगर से लखनऊ जा रहे थे। तेज बारिश के बीच वाहन अनियंत्रित होकर कई बार पलट गया। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया।

दूसरा हादसा करीब उसी समय दूसरा हादसा माइलस्टोन 67.4 पर भटमऊ गांव के पास हुआ। सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज निवासी शिवभूषण मिश्रा अपनी पत्नी ज्योति मिश्रा, बेटी छवि मिश्रा और बेटे आदित्य मिश्रा के साथ ऑल्टो कार से लखनऊ से सुल्तानपुर जा रहे थे। बारिश के कारण कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में चारों घायल हो गए। सभी को सीएचसी बाजार शुकुल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद ज्योति मिश्रा समेत दो घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया।

दोनों हादसों के बाद कुछ देर के लिए एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। यूपीडा की टीम, पीआरबी और स्थानीय पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य कराया।

पुलिस की जानकारी थानाध्यक्ष विवेक वर्मा ने बताया कि सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था। प्राथमिक उपचार के बाद परिजन अपनी इच्छा से उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के निजी अस्पताल ले गए।