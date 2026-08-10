कुंदरकी में ऑटो और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत, छह घायल
कुंदरकी में रविवार को मुरादाबाद-अलीगढ़ राजमार्ग पर जीरो प्वाइंट के पास ऑटो और बाइक की भिड़ंत में छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां तीन की हालत गंभीर बताई गई और उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायल महिलाओं समेत परिवार के सदस्य थे।
कुंदरकी में रविवार देर शाम मुरादाबाद-अलीगढ़ राजमार्ग पर थाना क्षेत्र के जीरो प्वाइंट के पास ऑटो और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो सवार महिलाओं समेत छह लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने तीन घायलों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार, मुरादाबाद के जयंतीपुर निवासी नसीम अपनी ननद और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ चंदौसी के गांव मई जाने के लिए ऑटो से बिलारी जा रही थीं। रविवार देर शाम ऑटो जीरो प्वाइंट के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रही बाइक से उसकी भिड़ंत हो गई।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो सवार गांव मई निवासी खुशनुमा, ताहिर, नसीम और उनकी ननद नसीम घायल हो गईं। वहीं, बाइक सवार कमालपुर निवासी किरनपाल और आशीष को भी चोटें आईं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने घायलों को ऑटो से बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सकों ने तीन घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे की सूचना मिलने पर गांव मई निवासी घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए।
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