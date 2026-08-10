ओडिशा के भद्रक में हुई डकैती में बरवाअड्डा से छह गिरफ्तार

बरवाअड्डा, प्रतिनिधि। ओडिशा के भद्रक जिले के सोबरंग थाना क्षेत्र में हुई एक डकैती के कनेक्शन में बरवाअड्डा से छह आरोपी पकड़े गए हैं। ओडिशा के भद्रक ग्रामीण एसडीपीओ के नेतृत्व में पहुंची ओडिशा पुलिस ने बरवाअड्डा और गोविंदपुर पुलिस के सहयोग से यहां संदिग्ध आरोपियों को दबोचा। आरोपियों से पूछताछ हो रही है। पुलिस आरोपियों को लेकर ओडिशा जाएगी। ओडिशा के भद्रक जिले सोबरंग थाना क्षेत्र में अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि मामले में अपराधियों का विरोध करने पर अपराधियों ने एक व्यक्ति को पेट में गोली मारकर जख्मी कर दिया था। तीन दिन बाद उस व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस संबंध में सोबरंग थाना में डकैती व हत्या का मामला दर्ज किया गया था。