ओडिशा के भद्रक में हुई डकैती में बरवाअड्डा से छह गिरफ्तार
ओडिशा के भद्रक जिले के सोबरंग थाना क्षेत्र में हुई डकैती के मामले में बरवाअड्डा से छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी जो तीन दिन बाद इलाज के दौरान मर गया। डकैती के सरगना के पास से लूट का ₹1.5 लाख और आभूषण मिल रहे हैं।
बरवाअड्डा, प्रतिनिधि। ओडिशा के भद्रक जिले के सोबरंग थाना क्षेत्र में हुई एक डकैती के कनेक्शन में बरवाअड्डा से छह आरोपी पकड़े गए हैं। ओडिशा के भद्रक ग्रामीण एसडीपीओ के नेतृत्व में पहुंची ओडिशा पुलिस ने बरवाअड्डा और गोविंदपुर पुलिस के सहयोग से यहां संदिग्ध आरोपियों को दबोचा। आरोपियों से पूछताछ हो रही है। पुलिस आरोपियों को लेकर ओडिशा जाएगी। ओडिशा के भद्रक जिले सोबरंग थाना क्षेत्र में अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि मामले में अपराधियों का विरोध करने पर अपराधियों ने एक व्यक्ति को पेट में गोली मारकर जख्मी कर दिया था। तीन दिन बाद उस व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस संबंध में सोबरंग थाना में डकैती व हत्या का मामला दर्ज किया गया था。
मोबाइल लोकेशन के आधार पर पहुंची ओडिशा पुलिस
मोबाइल लोकेशन व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ओडिशा पुलिस ने छापेमारी कर बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के छाताटांड़ गांव से डकैती कांड के सरगना भरत साव व लाल बहादुर साव, सोनरिया गांव से देवीलाल दास और प्रकाश दास, मधुगोड़ा गांव से कालाचंद साव और गोविंदपुर के करीम अंसारी को हिरासत में लिया है। सभी आरोपियों को लेकर पुलिस ओडिशा रवाना हो गई।
सरगना के पास से लूट के रुपए और गहने बरामद
बताया जा रहा है कि पुलिस ने भरत साव के घर से लूट के डेढ़ लाख रुपए के अलावा सोने-चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। डकैती में 20 भरी से अधिक सोने के आभूषण के अलावा चांदी के जेवर लूटने की बात सामने आ रही है। पूछताछ में आरोपियों ने डकैती में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।
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