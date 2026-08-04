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शिकायत निस्तारण मामले में अव्वल रहा सीतापुर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतापुर
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सीतापुर पुलिस ने जुलाई माह में आईजीआरएस शिकायत निस्तारण में प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है। एसपी अंकुर अग्रवाल के अनुसार, 7355 शिकायतों में से 6879 का निस्तारण किया गया, जिसमें 93.15 प्रतिशत संतोषजनक फीडबैक प्राप्त हुआ। पुलिस प्रशासन ने अपनी टीम को प्रशंसा दी है।

शिकायत निस्तारण मामले में अव्वल रहा सीतापुर

सीतापुर। आईजीआरएस से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण मामले में सीतापुर पुलिस ने जुलाई माह में प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया है। एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह जंपपद में आईजीआरएस के नोडल है। आईजीआरएस रैंकिंग में जिले के सभी 28 थाने अव्वल रहे। पोर्टल के माध्यम से जुलाई माह में सात हजार तीन सौ पच्चासी शिकायतें आईं। इनमें से 6879 शिकायतों का पुलिस ने निस्तारण किया। जिसमें आवेदकों ने पुलिस की कार्रवाई और समाधान पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया। सीतापुर पुलिस ने 93.15 प्रतिशत का उच्च संतोषजनक फीडबैक दर्ज कराया। एसपी अंकुर अग्रवाल व एएसपी दुर्गेश सिंह ने आईजीआरएस के इंस्पेक्टर राय सिंह व उनकी टीम को बधाई दी।

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