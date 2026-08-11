पेंशनधारियों के खाते में डाले गए 36.74 करोड़ रुपये

पेंशनधारियों के खाते में डाले गए 36.74 करोड़ रुपये
सीतामढ़ी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 3,22,441 पेंशनधारियों के खातों में जुलाई माह की पेंशन राशि भेजी गई। मुख्यमंत्री ने 36 करोड़ 74 लाख रु. की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। पेंशन की राशि 400 रु. से बढ़ाकर 1100 रु. की गई, जो हर माह की 10 तारीख को मिलेगी।
सीतामढ़ी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिले के 3,22,441 पेंशनधारियों के खाते में सोमवार को जुलाई माह की पेंशन राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से जिले के पेंशनधारियों के खाते में कुल 36 करोड़ 74 लाख 22 हजार 500 रुपये भेजे। पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह किए जाने के बाद यह पहली नियमित मासिक पेंशन अंतरित की गई। हर माह 10 तारीख को मिलेगी पेंशन : सरकार ने पेंशनधारियों को हर माह की 10 तारीख को पिछले माह की पेंशन 1100 रुपये की दर से देने की घोषणा की है। इसी के तहत 10 अगस्त को जुलाई माह की पेंशन खाते में भेजी गई।
कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। जिसमें राज्यभर के बड़ी संख्या में पेंशनधारी शामिल हुए।समाहरणालय में हुआ जिलास्तरीय कार्यक्रम : समाहरणालय स्थित विमर्श सभा कक्ष में जिलास्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी रिची पांडेय ने की।मौके पर उप विकास आयुक्त श्वेता भारती भी मौजूद थीं। डीएम ने कहा कि वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। उनके अधिकारों के संरक्षण और कल्याण के लिए लगातार कार्य किया जाएगा।
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