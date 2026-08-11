Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पेंशनधारियों के खाते में डाले गए 36.74 करोड़ रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
Follow us on Google News
share

सीतामढ़ी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 3,22,441 पेंशनधारियों के खातों में जुलाई माह की पेंशन राशि भेजी गई। मुख्यमंत्री ने 36 करोड़ 74 लाख रु. की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। पेंशन की राशि 400 रु. से बढ़ाकर 1100 रु. की गई, जो हर माह की 10 तारीख को मिलेगी।

पेंशनधारियों के खाते में डाले गए 36.74 करोड़ रुपये

सीतामढ़ी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिले के 3,22,441 पेंशनधारियों के खाते में सोमवार को जुलाई माह की पेंशन राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से जिले के पेंशनधारियों के खाते में कुल 36 करोड़ 74 लाख 22 हजार 500 रुपये भेजे। पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह किए जाने के बाद यह पहली नियमित मासिक पेंशन अंतरित की गई। हर माह 10 तारीख को मिलेगी पेंशन : सरकार ने पेंशनधारियों को हर माह की 10 तारीख को पिछले माह की पेंशन 1100 रुपये की दर से देने की घोषणा की है। इसी के तहत 10 अगस्त को जुलाई माह की पेंशन खाते में भेजी गई।

ये भी पढ़ें:1,40,367 लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित

कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। जिसमें राज्यभर के बड़ी संख्या में पेंशनधारी शामिल हुए।समाहरणालय में हुआ जिलास्तरीय कार्यक्रम : समाहरणालय स्थित विमर्श सभा कक्ष में जिलास्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी रिची पांडेय ने की।मौके पर उप विकास आयुक्त श्वेता भारती भी मौजूद थीं। डीएम ने कहा कि वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। उनके अधिकारों के संरक्षण और कल्याण के लिए लगातार कार्य किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:पेंशनधारियों के खाता में भेजी गई राशि
ये भी पढ़ें:Biharsharif News: मिली राहत, 67 हजार से अधिक लाभुकों के खाते में पहुंची पेंशन की राशि
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pension Sitamarhi Latest News Sitamarhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।