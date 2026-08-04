हत्या कर शव गायब करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज

मढौरा थाना क्षेत्र के खरौनी गांव निवासी मिथलेश कुमार मांझी ने अपनी बहन प्रियंका कुमारी की हत्या का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है। शादी से पहले दहेज की मांग हो रही थी और शादी के बाद प्रियंका को प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि पति ने फोन कर बताया कि प्रियंका की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई।

सारण जिले के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के खरौनी गांव निवासी मिथलेश कुमार मांझी ने अपनी बहन की हत्या कर शव गायब किए जाने का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाते हुए थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।

शादी और दहेज की मांग दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मिथलेश कुमार मांझी की बहन प्रियंका कुमारी की शादी विगत 7 मई 2026 को वैशाली थाना क्षेत्र के खेदरपुरा गांव निवासी अभय कुमार के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी से पहले ही ससुराल पक्ष अपाची मोटरसाइकिल और तीन लाख रुपये दहेज की मांग कर रहा था। समाज के लोगों के समझाने-बुझाने के बाद विवाह संपन्न हुआ,लेकिन शादी के बाद भी दहेज की मांग को लेकर प्रियंका को लगातार प्रताड़ित और मारपीट की जाती थी।

प्रियंका की अचानक मौत बिते 3 अगस्त की रात करीब 10:14 बजे अभय कुमार ने फोन कर बताया कि प्रियंका की तबीयत अचानक बिगड़ गई और अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर जब परिजन वैशाली पहुंचे तो उन्हें प्रियंका का शव नहीं मिला।

परिवार का आरोप परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने षड्यंत्र के तहत प्रियंका की हत्या कर साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को गायब कर दिया या उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मृतका के भाई ने पति अभय कुमार, ससुर विश्वनाथ पासवान सहित परिवार के अन्य सदस्यों एवं रिश्तेदारों को नामजद करते हुए दहेज हत्या और साक्ष्य छिपाने का आरोप लगाया है। परिजनों ने आरोपितों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई तथा शव की बरामदगी की मांग की है। थानाध्यक्ष राज कुमार ने बताया की मामले की जांच की जा रही है। -प्रभात कुमार सिंह