पाकिस्तान में गाने पर मीका सिंह की सफाई: गलती की है तो मैं देश से माफी मांगता हूं

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद भारत और पाकस्तान के बीच तनाव के माहौल में पाकिस्तान में शो करने पर सिंगर मीका सिंह फंसे हुए हैं। पाकिस्तान में शो करने पर सफाई देते हुए सिंगर मीका सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं था कि मैं वहां परफॉर्म करने के लिए अड़ा था। यह बस एक संयोग था कि मैं वहां गया और उसी दौरान अनुच्छेद 370 वाला मामला हो गया। अगर मुझसे कोई गलती हुई, तो मैं फेडरेशन और देश से माफी मांगता हूं।

बता दें कि 8 अगस्त को गायक मीका सिंह ने कराची में परफॉर्म किया था, जिसके बाद मीका मुश्किल में पड़ गए थे। मीका सिंह के कराची परफॉर्म के बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने उन पर बैन लगाते हुए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से बॉयकॉट करने का फैसला लिया। इसके साथ ही मीका को सभी म्यूजिक कंपनी, मूवी प्रोडक्शन हाउस और ऑनलाइन म्यूजिक कंटेंट प्रोवाइडर से बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया गया। वहीं मीका की सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया। भारी विवाद में आने के बाद मीका सिंह ने अब अपना पक्ष सामने रखा।

Singer Mika Singh on his performance in Pakistan: It wasn't that I was adamant on performing there, it was a coincidence that I went there and #Article370 happened. If I made a mistake, I apologise to the federation and the nation. pic.twitter.com/3rU2p5nG36