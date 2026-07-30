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सिंदरी डीएसपी ने किया तीसरा थाना का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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सिंदरी के डीएसपी प्रकाश चंद्र महतो ने तीसरे थाना का निरीक्षण किया और थाना प्रभारी को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न ओपी प्रभारी भी मौजूद रहे। डीएसपी ने सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण जरूरी बताया और लंबित मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए।

सिंदरी डीएसपी ने किया तीसरा थाना का निरीक्षण

सिंदरी डीएसपी प्रकाश चंद्र महतो ने बुधवार को तीसरा थाना का निरीक्षण किया। उन्होंने थाना प्रभारी प्रभात रंजन को कानून-व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए कई अहम निर्देश दिए। इस दौरान तीसरा थाना प्रभारी के अलावा घनुडीह, लोदना, अलकडीहा और सुदामाडीह के प्रभारी भी मौजूद रहे। डीएसपी प्रकाश चंद्र महतो ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के तहत अनुमंडल के सभी थानों और ओपी का वार्षिक निरीक्षण अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके तहत सभी प्रकार की पंजियों की जांच कर उनके अपडेट रहने की समीक्षा की जाती है। साथ ही अपराध नियंत्रण में जो भी कमियां मिलती हैं, उन्हें दूर करने के निर्देश दिए जाते हैं।

डीएसपी ने अनुसंधान के पुराने लंबित कांडों की समीक्षा की और जांच अधिकारियों को इन्हें अविलंब पूरा करने का कड़ा निर्देश दिया। मौके पर तीसरा थाना प्रभारी प्रभात रंजन, घनुडीह ओपी प्रभारी पंकज कुमार, लोदना ओपी प्रभारी राजेश कुमार, अलकडीहा ओपी प्रभारी बालमुकुंद सिंह आदि मौजूद थे।

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