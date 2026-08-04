सिमुलतला स्कूल में चाहिए दाखिला, तो 18 तक करें ऑनलाइन आवेदन

सूबे के प्रतिष्ठित सिमुलतला आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छह में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने प्रवेश परीक्षा-2027 की अधिसूचना जारी करते हुए तीन से 18 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस बार भी छात्र व छात्राओं के लिए 60-60 सीटें निर्धारित हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

आवश्यक योग्यता

आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। उनकी आयु 1 अप्रैल 2027 को न्यूनतम 10 और अधिकतम 12 वर्ष होनी चाहिए। छात्र किसी मान्यता प्राप्त सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी अथवा सीबीएसई या आईसीएसई संबद्ध विद्यालय में कक्षा पांच के विद्यार्थी हों। आरक्षण व्यवस्था के तहत अनारक्षित वर्ग में छात्र एवं छात्राओं के लिए 24-24 सीटें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) में 6-6, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 11-11, पिछड़ा वर्ग में 7-7, अनुसूचित जाति में छात्रों के लिए 11 व छात्राओं के लिए नौ, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए एक-एक सीट आरक्षित की गई है। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए दो सीटें आरक्षित रहेंगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधानों के अनुसार पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। आवेदन के समय अपार आईडी उपलब्ध होने पर दर्ज करनी होगी, हालांकि इसे अनिवार्य नहीं रखा गया है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये निर्धारित किये गये हैं।