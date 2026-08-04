Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सिमुलतला स्कूल में चाहिए दाखिला, तो 18 तक करें ऑनलाइन आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
Follow us on Google News
share

सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन 3 से 18 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए शुल्क 200 रुपये और एससी-एसटी के लिए 50 रुपये है। 10 से 12 वर्ष के छात्रों के लिए 120 सीटें निर्धारित हैं।

सिमुलतला स्कूल में चाहिए दाखिला, तो 18 तक करें ऑनलाइन आवेदन

सिमुलतला स्कूल में चाहिए दाखिला, तो 18 तक करें ऑनलाइन आवेदन कक्षा 6 में 120 सीटों पर मिलेगा प्रवेश, सामान्य वर्ग के लिए 200 और एससी-एसटी के लिए 50 रुपये शुल्क 10 से 12 वर्ष आयुवर्ग के छात्रों के लिए 60, तो छात्राओं के लिए भी 60 सीटें आरक्षित बिहारशरीफ, कार्यालय संवाददाता।

आवेदन प्रक्रिया

सूबे के प्रतिष्ठित सिमुलतला आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छह में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने प्रवेश परीक्षा-2027 की अधिसूचना जारी करते हुए तीन से 18 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस बार भी छात्र व छात्राओं के लिए 60-60 सीटें निर्धारित हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

आवश्यक योग्यता

आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। उनकी आयु 1 अप्रैल 2027 को न्यूनतम 10 और अधिकतम 12 वर्ष होनी चाहिए। छात्र किसी मान्यता प्राप्त सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी अथवा सीबीएसई या आईसीएसई संबद्ध विद्यालय में कक्षा पांच के विद्यार्थी हों। आरक्षण व्यवस्था के तहत अनारक्षित वर्ग में छात्र एवं छात्राओं के लिए 24-24 सीटें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) में 6-6, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 11-11, पिछड़ा वर्ग में 7-7, अनुसूचित जाति में छात्रों के लिए 11 व छात्राओं के लिए नौ, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए एक-एक सीट आरक्षित की गई है। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए दो सीटें आरक्षित रहेंगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधानों के अनुसार पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। आवेदन के समय अपार आईडी उपलब्ध होने पर दर्ज करनी होगी, हालांकि इसे अनिवार्य नहीं रखा गया है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये निर्धारित किये गये हैं।

सामान्य प्रश्न

सिमुलतला आवासीय विद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन कब तक करना है?
आवेदन 3 से 18 अगस्त तक करना है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Biharsharif News class 6 अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।