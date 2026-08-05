सिमुलतला प्रवेश परीक्षा का आवेदन भरने की मिलेगी ट्रेनिंग
मुजफ्फरपुर में सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अधिकारियों और हेडमास्टर को इस संबंध में ट्रेनिंग दी जाएगी। आवेदन 18 अगस्त तक भरे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा 150 अंकों की होगी जिसमें 150 सवाल पूछे जाएंगे।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आवेदन भरने की अधिकारियों और हेडमास्टर को ट्रेनिंग दी जाएगी। केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किये जाएंगे। डीईओ सभी बीईओ के लिए कार्यशाला का आयोजन कर ऑनलाइन आवेदन भरने की जानकारी देंगे।आवेदन में अपार और पेन नंबर भी भरना है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। 18 अगस्त तक आवेदन भरा जाना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने निर्देश दिया है कि अन्य किसी माध्यम से फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद इसकी हार्ड कॉपी हेडमास्टर से अग्रसारित कराकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। चयन होने के बाद इस हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ेगी।150
अंकों के लिए होगी प्रारंभिक परीक्षा:प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 150 अंकों की होगी। इसमें 150 सवाल पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जाएगा। परीक्षा ढाई घंटे की होगी। परीक्षा में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान से सवाल पूछे जाएंगे। पांचवीं कक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित सवाल होंगे। मुख्य परीक्षा दो पालियों में होगी। उत्तीर्णता के लिए कोटिवार अलग-अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 40 फीसदी और अनु.जाति-जनजाति, महिला वर्ग व दिव्यांग विद्यार्थियों को 32 फीसदी अंक लाना अनिवार्य है।
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