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एशियन जूनियर रग्बी चैंपियनशिप के चयन शिविर में सिमरन परवीन का चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अकादमी की खिलाड़ी सिमरन परवीन का चयन 5-6 सितंबर 2026 को चीन में आयोजित एशिया अंडर-18 रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम के प्रशिक्षण शिविर में हुआ है। सिमरन ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चयन प्राप्त किया है।

एशियन जूनियर रग्बी चैंपियनशिप के चयन शिविर में सिमरन परवीन का चयन

मैरवा, एक संवाददाता। रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अकादमी की खिलाड़ी सिमरन परवीन का चयन चीन में 5 से 6 सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाली एशिया अंडर-18 रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम के प्रशिक्षण सह चयन शिविर में हुआ है। सिमरन दरौली प्रखंड के करोम गांव निवासी इस्लाम अंसारी व अफरोजा अंसारी की पुत्री हैं। अकादमी के संस्थापक सह निदेशक संजय पाठक ने बताया कि हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर सिमरन का चयन हुआ है। पूरे देश से 27 खिलाड़ियों को शिविर के लिए चुना गया है, जिनमें बिहार से सिमरन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सिमरन राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को आधा दर्जन से अधिक पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं।

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 29 टीमों के करीब 350 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भुवनेश्वर में 26 जुलाई से 1 सितंबर तक चल रहे प्रशिक्षण शिविर के बाद बेहतर प्रदर्शन करने वाली 12 खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किया जाएगा। सिमरन के चयन पर आईएमए सिवान के अध्यक्ष डॉ. शशि भूषण सिन्हा, सचिव डॉ. शरद चौधरी, रग्बी फुटबॉल संघ के सचिव संतोष कुमार सिंह सहित कई लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।

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