स्वतंत्रता दिवस से पूर्व दुरुस्त करें सफाई, बैरिकेडिंग और पार्किंग सुविधा: डीसी

सिमडेगा, प्रतिनिधि। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डीसी कंचन सिंह की अध्यक्षता में बैठक में सभी विभागों को व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य समारोह 15 अगस्त को आयोजित होगा जिसमें विद्यालयों के छात्र-छात्राएं भाग लेंगे।

सिमडेगा, प्रतिनिधि। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को डीसी कंचन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में समारोह की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में एसपी श्रीकांत एस. खोटरे सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे।

स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां डीसी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय सीमा में तैयारियां पूरी करने का निर्देश देते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय गौरव का पर्व है और इसकी प्रत्येक व्यवस्था अनुशासित एवं व्यवस्थित होनी चाहिए। उन्होंने साफ-सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युत आपूर्ति, सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंच, बैरिकेडिंग और पार्किंग सहित सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्य समारोह 15 अगस्त को परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित होगा। समारोह में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राएं परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे।

परेड का पूर्वाभ्यास परेड का पूर्वाभ्यास 10, 11 और 12 अगस्त को होगा, जबकि 13 अगस्त को डीसी एवं एसपी फुल ड्रेस रिहर्सल का निरीक्षण करेंगे। समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी। झंडोत्तोलन से लेकर राष्ट्रीय ध्वज उतारे जाने तक सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती रहेगी। साथ ही फायर ब्रिगेड, महिला एवं पुरुष पुलिस बल तथा प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान बैठक में नगर परिषद को मुख्य समारोह स्थल एवं शहर की विशेष साफ-सफाई, शौचालय, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं सिविल सर्जन को चिकित्सक दल, एंबुलेंस एवं जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या 14 अगस्त को नगर भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, शहीदों के परिवारों और झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों, खिलाड़ियों, शिक्षकों, सहिया, सेविका, जल सहिया, मुखिया एवं अन्य कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा। डीसी ने सभी पदाधिकारियों से टीम सिमडेगा की भावना के साथ कार्य करते हुए राष्ट्रीय पर्व को सफल और यादगार बनाने का आह्वान किया।