इतिहास, राजनीति विज्ञान और हिंदी विषयों में सीटें फुल
सिमडेगा कॉलेज में स्नातक कला संकाय (2026-2030) के लिए इतिहास, राजनीति विज्ञान और हिंदी विषयों की सीटें पूरी तरह भर गई हैं। प्राचार्य प्रो. देव राज प्रसाद ने बताया कि जिन छात्राओं का नाम मेरिट सूची में नहीं आया, वे सिमडेगा महिला महाविद्यालय में आवेदन कर सकती हैं।
सिमडेगा, प्रतिनिधि। सिमडेगा कॉलेज में स्नातक कला संकाय सत्र (2026-2030) में इतिहास, राजनीति विज्ञान और हिंदी विषयों में सीटें पूर्ण रूप से भर चुकी है। प्राचार्य प्रो देव राज प्रसाद ने देते हुए बताया कि जो छात्राएं सिमडेगा कॉलेज के इतिहास, राजनीति विज्ञान और हिंदी विषयों में नामांकन के लिए आवेदन जमा की थी और मेरिट सूची में नाम नहीं आया वे सिमडेगा महिला महाविद्यालय में इतिहास, राजनीति विज्ञान और हिंदी विषयों में नामांकन के लिए आवेदन चांसलर पोर्टल में जमा कर सकते हैं। -
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