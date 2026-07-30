त्योहारी मांग से चांदी में तेजी की संभावना

चांदी के दाम में एक बार फिर तेजी देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि चांदी के आयात में फोन से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। सरकार कीमती धातुओं के आयात को कम कर विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को हल्का करना चाहती है। चांदी की मांग त्यौहारों के दौरान बढ़ने की संभावना बनी हुई है।

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। चांदी के दाम में एक बार फिर तेजी देखने को मिल सकती है। आने वाले त्योहारी मौसम के मद्देनजर विशेषज्ञ यह राय जता रहे हैं। उनका अनुमान है कि मई में चांदी के आयात को मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में डालने से आयात लाइसेंस लेना जरूरी हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो अब तक जो चांदी कारोबारी आसानी से मंगा सकते थे, उसके लिए सरकारी लाइसेंस या मंजूरी लेनी होगी। यह बदलाव कोई अकेला फैसला नहीं, बल्कि कीमती धातुओं के आयात पर कसे जा रहे शिकंजे की एक कड़ी है。

सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट की राय सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। तेल की ऊंची कीमतों के चलते देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा है। सरकार कीमती धातुओं का आयात घटाकर इस दबाव को हल्का करना चाहती है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से एक साल तक सोना-चांदी न खरीदने की अपील भी की थी। नई व्यवस्था से आयात प्रक्रिया लंबी होगी, अनुपालन का बोझ बढ़ेगा और आपूर्ति में देरी संभव है। इसका सीधा असर आभूषण कारोबारियों और छोटे जौहरियों पर पड़ेगा और बढ़ी लागत अंततः खुदरा खरीदार तक पहुंच सकती है।

चांदी की तेजी का अनुमान चांदी 2.50 लाख तक जाने का अनुमान

अनुज गुप्ता के मुताबिक देश में त्योहारी में कमी आती नहीं दिख रही। सोने के ऊंचे दामों के कारण चांदी की मांग में तेजी आने की संभावना बरकरार है। चांदी के सिक्कों, मूर्तियों की मांग बनी रहेगी और नए चलन के मुताबिक चांदी के आभूषणों की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा चांदी की औद्योगिक मांग में तेजी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है आम लोगों के अलावा निवेशकों की मांग एक बार फिर बढ़ने से दीवाली तक चांदी 2.5 लाख से 2.80 लाख का स्तर छू सकती है। विदेशी बाजार में इसका मौजूदा भाव 56 डॉलर से बढ़कर 62 से 70 डॉलर तक जा सकता है।