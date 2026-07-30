बस से आठ किलो चांदी के जेवर चोरी

रामसनेहीघाट। आगरा से गोरखपुर ले जाए जा रहे करीब आठ किलो चांदी के जेवर रामसनेहीघाट क्षेत्र में बस में से रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गए। बस के सीसीटीवी फुटेज में रामसनेहीघाट के देवेश होटल के पास जेवरों के डिब्बे निकाले जाने की जानकारी मिलने पर व्यापारी ने कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगरा निवासी कृष्ण कुमार खंडेलवाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह चांदी के जेवर बनाकर विभिन्न शहरों के फुटकर व्यापारियों को आपूर्ति करते हैं। रविवार को उनका एक कर्मचारी आगरा से निजी ट्रांसपोर्ट की बस से चार डिब्बों में पैक करीब आठ किलो चांदी के जेवर लेकर गोरखपुर जा रहा था।

शाम को गोरखपुर पहुंचने पर कर्मचारी ने बैग की जांच की तो उसमें रखे चारों डिब्बे गायब मिले। इसकी सूचना तत्काल व्यापारी को दी गई।कृष्ण कुमार खंडेलवाल के अनुसार, सूचना मिलने पर वह गोरखपुर पहुंचे और मामले की पड़ताल शुरू की। इस दौरान निजी बस के सीसीटीवी फुटेज देखने पर रामसनेहीघाट थाना क्षेत्र के देवेश होटल के पास जेवरों के डिब्बे निकाले जाने की बात सामने आई। इसके बाद उन्होंने कोतवाली रामसनेहीघाट में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। कोतवाली निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने बताया कि कृष्ण कुमार खंडेलवाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है तथा सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना की पड़ताल की जा रही है।