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सांसद इंद्र हंग सुब्बा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सिक्किम के सांसद इंद्र हंग सुब्बा ने पीएम मोदी से मिलकर विकासात्मक और संवैधानिक मुद्दों पर बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य में हाल की सुरंग दुर्घटना की जानकारी दी और प्रभावित परिवारों के प्रति चिंता जताई। साथ ही, उन्होंने सरकार से तत्काल कार्रवाई की अपील की।

सांसद इंद्र हंग सुब्बा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

गंगटोक, एजेंसी। सिक्किम के लोकसभा सांसद इंद्र हंग सुब्बा ने गुरुवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिमालयी राज्य से जुड़े कई लंबित विकासात्मक, रणनीतिक और संवैधानिक मुद्दों पर जल्द दखल देने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री ने सिक्किम में हाल ही में हुई सुरंग दुर्घटना के बारे में भी जानकारी ली। बयान में कहा गया है कि सांसद ने उन्हें इस त्रासदी पर राज्य सरकार की कार्रवाई के बारे में बताया और प्रभावित परिवारों के प्रति चिंता और सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।

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