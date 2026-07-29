Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दुर्लभ और कल्याणकारी महासंयोगों के साथ पावन सावन आज से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

भगवान शिव की भक्ति का सबसे पवित्र महीना सावन इस बार श्रद्धालुओं के लिए खास है। 23 साल बाद इस बार सावन में आयुष्मान और सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है। सोमवती नागपंचमी का विशेष महत्व है, जहां शिव, पार्वती और नाग देवता की पूजा से सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

दुर्लभ और कल्याणकारी महासंयोगों के साथ पावन सावन आज से

अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। भगवान शिव की भक्ति का सबसे पवित्र महीना सावन इस बार श्रद्धालुओं के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है। करीब 23 साल बाद सावन में ऐसा दुर्लभ और कल्याणकारी महासंयोग बन रहा है। सावन के पहले दिन आयुष्मान और सौभाग्य योग का सुंदर निर्माण हो रहा है। श्रवण नक्षत्र और गुरूवार का सयोग यानि हरि-हर की संयुक्त पूजा का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही गुरू, शुक्र एवं चंद्रमा की युति से दशकों बाद अत्यंत शुभ त्रिग्रही योग भी बन रहा है। वहीं जब नागपंचमी सोमवार के दिन पड़ रही है। इस विशेष संयोग को सोमवती नागपंचमी कहा जाता है, जिसका हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और फलदायी महत्व माना गया है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और नाग देवता की विधि-विधान से पूजा करने पर विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि, अच्छी सेहत, पारिवारिक खुशहाली और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है。

ये भी पढ़ें:Gopalganj News: कई दुर्लभ संयोग संग शुरू हुआ शिव आराधना का पावन मास सावन

श्रावण मास की तैयारी

श्रावण मास के दुर्लभ योग को लेकर शिव मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं और श्रद्धालुओं में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है। आचार्य सौरभ शास्त्री ने बताया कि सावन के सोमवार और नागपंचमी का एक साथ पड़ना शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ अवसर है। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेलपत्र, धतूरा और दूध अर्पित करने के साथ नाग देवता की पूजा का भी विशेष महत्व रहेगा। इस शुभ संयोग में किए गए व्रत, दान और पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसे में इस बार का सावन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय और आध्यात्मिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:श्रावण मास आज से, 30 दिनों तक बरसेगी महादेव की कृपा

आध्यात्मिक महत्व

श्रावण मास का आध्यात्मिक महत्व है। इसमें भगवान शंकर की पूजा, माता पार्वती की आराधना को लेकर है। इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान शंकर को अपने जीवन के अर्धांग बनने के लिए प्रसन्न किया था। इस सावन माह में एक विशेष योग और बन रहा है उसेसोमवती नागपंचमी कहा जाता है। इस सावन माह में जो नागपंचमी है, वो सोमवार के दिन आ रही है। यह योग 23 वर्ष बाद आ रहा है।

सामान्य प्रश्न

सावन का क्या महत्व है?
सावन का महत्व भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए होता है।
ये भी पढ़ें:Sawan 1st Day 2026: सावन का पहला दिन कल, जानें शिव पूजन-जलाभिषेक मुहूर्त, भोग, मंत्र और आरती

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aligarh News Aligarh Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।