दुर्लभ और कल्याणकारी महासंयोगों के साथ पावन सावन आज से

भगवान शिव की भक्ति का सबसे पवित्र महीना सावन इस बार श्रद्धालुओं के लिए खास है। 23 साल बाद इस बार सावन में आयुष्मान और सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है। सोमवती नागपंचमी का विशेष महत्व है, जहां शिव, पार्वती और नाग देवता की पूजा से सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता। भगवान शिव की भक्ति का सबसे पवित्र महीना सावन इस बार श्रद्धालुओं के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है। करीब 23 साल बाद सावन में ऐसा दुर्लभ और कल्याणकारी महासंयोग बन रहा है। सावन के पहले दिन आयुष्मान और सौभाग्य योग का सुंदर निर्माण हो रहा है। श्रवण नक्षत्र और गुरूवार का सयोग यानि हरि-हर की संयुक्त पूजा का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही गुरू, शुक्र एवं चंद्रमा की युति से दशकों बाद अत्यंत शुभ त्रिग्रही योग भी बन रहा है। वहीं जब नागपंचमी सोमवार के दिन पड़ रही है। इस विशेष संयोग को सोमवती नागपंचमी कहा जाता है, जिसका हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और फलदायी महत्व माना गया है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और नाग देवता की विधि-विधान से पूजा करने पर विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि, अच्छी सेहत, पारिवारिक खुशहाली और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है。

श्रावण मास की तैयारी श्रावण मास के दुर्लभ योग को लेकर शिव मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं और श्रद्धालुओं में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है। आचार्य सौरभ शास्त्री ने बताया कि सावन के सोमवार और नागपंचमी का एक साथ पड़ना शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ अवसर है। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेलपत्र, धतूरा और दूध अर्पित करने के साथ नाग देवता की पूजा का भी विशेष महत्व रहेगा। इस शुभ संयोग में किए गए व्रत, दान और पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसे में इस बार का सावन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय और आध्यात्मिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आध्यात्मिक महत्व श्रावण मास का आध्यात्मिक महत्व है। इसमें भगवान शंकर की पूजा, माता पार्वती की आराधना को लेकर है। इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान शंकर को अपने जीवन के अर्धांग बनने के लिए प्रसन्न किया था। इस सावन माह में एक विशेष योग और बन रहा है उसेसोमवती नागपंचमी कहा जाता है। इस सावन माह में जो नागपंचमी है, वो सोमवार के दिन आ रही है। यह योग 23 वर्ष बाद आ रहा है।