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अमित बने सफाई महासंघ के रामनगर अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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रामनगर में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर अधिकार महासंघ की बैठक हुई। इसमें अमित कुमार को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में 19 अगस्त को देहरादून सचिवालय में आयोजित सरकारी बैठक में महिलाओं को रोजगार, प्रतिदिन मानदेय बढ़ाने और सफाई कर्मचारियों को स्थाई करने की मांग पर चर्चा की गई।

अमित बने सफाई महासंघ के रामनगर अध्यक्ष
अमित बने सफाई महासंघ के रामनगर अध्यक्ष

रामनगर। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर अधिकार महासंघ की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को रामनगर में हुई। इसमें अमित कुमार को रामनगर विधानसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक में विशेष रूप से आगामी 19 अगस्त को देहरादून सचिवालय में होने वाली शासकीय बैठक में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने, मानदेय प्रतिदिन आठ सौ रूपये करने और 10 वर्ष पूर्ण कर चुके सफाई कर्मचारियों को स्थाई करवाने की मांग रखने पर चर्चा हुई। यहां संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शुभम उत्तम, रजत राज, सचिन कुमार, सूरज चंदा, प्रथम सेलावट, आकाश मसीह, विवेक, सुनील कुमार आदि रहे।

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