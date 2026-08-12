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झामुमो जिला समिति की बैठक में एसआईआर, बूथ कमेटी व छात्र आंदोलन पर हुई चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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गोड्डा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसआईआर बूथ कमेटी और छात्र आंदोलन पर चर्चा हुई। जिले में 9,65,465 इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए गए थे, जिनमें से 8,45,228 फॉर्म जमा हो चुके हैं। जिला अध्यक्ष ने छात्र आंदोलन की आवश्यकताओं और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन के अधिकार पर जोर दिया।

झामुमो जिला समिति की बैठक में एसआईआर, बूथ कमेटी व छात्र आंदोलन पर हुई चर्चा

गोड्डा के किसान भवन में मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रो. प्रेम नंदन कुमार ने की। इसमें जिला समिति के सभी पदाधिकारी, केंद्रीय समिति के सदस्य, प्रखंड एवं नगर समिति के अध्यक्ष-सचिव तथा विभिन्न वर्ग संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए।

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बैठक की मुख्य चर्चा

बैठक में मुख्य रूप से एसआईआर बूथ कमेटी के गठन और छात्र आंदोलन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान जिले में एसआईआर की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति और जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई। बैठक में पार्टी की ओर से बताया गया कि सुंदरपहाड़ी और बोआरीजोर प्रखंड को छोड़कर जिले में कुल 9,65,465 इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए गए थे। इनमें से 8,45,228 फॉर्म जमा किए गए, जबकि 1,20,237 फॉर्म जमा नहीं हो सके। वहीं 1,92,625 मतदाताओं के नाम में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि होने की जानकारी बैठक में दी गई। इन त्रुटियों को दूर कराने के लिए प्रत्येक बूथ पर बीएलए-2 को विशेष रूप से सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया।

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मतदाता सूची की जानकारी

जिला अध्यक्ष प्रो. प्रेम नंदन कुमार ने ड्राफ्ट मतदाता सूची के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि कार्यकर्ता अपने-अपने बूथ की मतदाता सूची का बारीकी से अध्ययन करें। जिन मतदाताओं के नाम में किसी प्रकार की त्रुटि है, उनके दावे और आपत्तियां निर्धारित प्रक्रिया के तहत दर्ज कराई जाएं। उन्होंने दावा-आपत्ति दर्ज कराने, उसके निस्तारण तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की प्रक्रिया के बारे में भी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी।

छात्र आंदोलन पर चर्चा

बैठक में छात्र आंदोलन को लेकर भी कार्यकर्ताओं के बीच विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार की ओर से उन्हें पूरा करने का भरोसा दिए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया गया। जिला अध्यक्ष प्रो. प्रेम नंदन कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि छात्र लगातार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रो. कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा इस छात्र आंदोलन को राजनीतिक रूप देने और उसे हाईजैक करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोमवार को छात्रों के बीच भाजपा और एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा ईंट-पत्थर फेंके जाने के कारण पुलिस को लाठीचार्ज के लिए विवश होना पड़ा। उन्होंने भाजपा की ओर से आहूत झारखंड बंद को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि आम लोगों ने इस बंद को नकार दिया। गोड्डा में बंद को सफल बनाने के लिए सीमित संख्या में लोगों के मौजूद रहने को उन्होंने हास्यास्पद बताया। उन्होंने छात्रों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विश्वास बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने का भरोसा जताया

अत्यधिक पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक में मुख्य विषय क्या थे?
बैठक में मुख्य रूप से एसआईआर बूथ कमेटी के गठन और छात्र आंदोलन को लेकर चर्चा हुई।
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