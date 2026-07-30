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बम भोले के जयघोष के साथ शामली के गुजरे हरियाणा के कांवड़ियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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शामली में सावन मास की शुरुआत पर कांवड़ियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हजारों शिवभक्त गंगाजल लेकर विभिन्न स्थानों की ओर बढ़ते देखे गए। शहर के प्रमुख मार्ग भगवा रंग में रंगे रहे और शिव भजनों से गूंजते रहे। हनुमान धाम में कांवड़ सेवा शिविर की भी शुरुआत की गई है।

बम भोले के जयघोष के साथ शामली के गुजरे हरियाणा के कांवड़ियां
बम भोले के जयघोष के साथ शामली के गुजरे हरियाणा के कांवड़ियां

शामली। सावन मास के पहले दिन गुरुवार को जनपद में कांवड़ियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष के बीच शिवभक्त गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्यों की ओर बढ़ते रहे। शहर के प्रमुख मार्ग दिनभर भगवा रंग में रंगे नजर आए और पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। गुरूवार को हरियाणा के पानीपत, करनाल, सनौली, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद सहित विभिन्न क्षेत्रों से हजारों कांवड़िये शामली होकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए। कांवड़ियों के जत्थे हाथों में कांवड़ लेकर भगवान शिव के भजनों और जयघोष के साथ आगे बढ़ते रहे। करीब 20 शिवभक्तों की एक टोली विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसके जोशीले जयघोष से पूरा शहर शिवमय हो गया।

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रास्ते भर श्रद्धालु हर-हर महादेव और बम-बम भोले के उद्घोष करते रहे, जिससे धार्मिक वातावरण और अधिक भक्तिमय हो गया। कांवड़ यात्रा को देखते हुए शहर के हनुमान धाम में कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ कर दिया गया है। शिविर में दूर-दराज से आने वाले कांवड़ियों के विश्राम, भोजन, पेयजल, दूध, फल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है। सेवा शिविर में स्वयंसेवक दिन-रात श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हुए हैं और कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं कांवड़ मार्ग पर पुलिस प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं भी पूरी तरह सक्रिय नजर आईं। सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ यातायात संचालन पर भी विशेष निगरानी रखी गई। जगह-जगह बैरिकेडिंग और पुलिस बल की तैनाती के बीच कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ती रही।

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